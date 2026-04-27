Insegnante modifica i voti della supplente sul registro elettronico scattano le indagini per falso d’atto pubblico Ecco come si difende la docente

Due insegnanti di una scuola di Reggio Emilia sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di aver falsificato i voti di una verifica, risalente ad aprile 2023, modificandoli sul registro elettronico. Le indagini sono partite dopo una segnalazione e si concentrano sulla presunta alterazione di un atto pubblico riguardante i risultati scolastici. La docente coinvolta ha presentato la propria versione dei fatti in merito alla vicenda.

Due insegnanti di una scuola di Reggio Emilia sono indagate per falso in atto pubblico in relazione a modifiche apportate ai voti di una verifica, risalenti all’aprile 2023. L’inchiesta, (come riporta il Resto del Carlino ), nasce dall’esposto della collega di sostegno che ha segnalato variazioni nelle valutazioni inserite nel registro elettronico dopo il rientro della docente titolare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Processo ai voti in una scuola tutta calcolo e registro elettronicoUna burocrazia insostenibile e la necessità di una riforma: una sola valutazione pubblica, a fine anno scolastico, divisa in quattro fasce. Registro elettronico e notifica dei voti: alcune scuole applicano il ritardo di 48 ore per tutelare l’autonomia degli studenti nel rapporto con le famiglieLa pratica di ritardare la notifica dei voti sul registro elettronico non rappresenta una novità nel panorama scolastico. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Insegnante modifica i voti della supplente sul registro elettronico, scattano le indagini per falso d'atto pubblico. Ecco come si difende la docente; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]. Modificati i voti degli studenti. Due professoresse indagateLa docente, tornata dalla malattia, avrebbe cambiato le valutazioni di una verifica corretta dalla supplente. Un collega della scuola superiore ha denunciato tutto: Non si può manomettere il registro ... ilrestodelcarlino.it