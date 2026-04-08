Autonomie locali la Regione assegna 108 milioni alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi

La Regione Sicilia ha firmato un decreto di riparto che assegna 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali dell’isola. La decisione è stata presa dal presidente regionale, che ricopre anche il ruolo di assessore ad interim alle Autonomie locali, in collaborazione con l’assessore all’Economia. La somma rappresenta una parte delle risorse destinate alle amministrazioni locali per specifici interventi e iniziative.

Assegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim alle Autonomie locali, di concerto con l’assessore all’Economia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Autonomie locali, dalla Regione 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorziAssegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Dalla Regione finanziamenti a Città metropolitane e Liberi consorzi: a Palermo vanno più di 22 milioniAssegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Temi più discussi: Notiziario per le Amministrazioni locali n. 13 del 2 aprile 2026; Riparte la Consulta regionale per la mobilità: modalità di partecipazione; mappa - regione.fvg.it; Autonomia differenziata. Via libera della Conferenza Unificata alle pre-intese con quattro Regioni del Nord. No compatto dalle sei Regioni guidate dal Centrosinistra. Autonomie locali, dalla Regione 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorziAssegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nelle ... ilsicilia.it Autonomie locali, maxi stanziamento regionale: oltre 10 milioni all'AgrigentinoFirmato il decreto di riparto dal presidente Schifani. Risorse destinate a c Città metropolitane e Liberi consorzi sulla base di popolazione, strade provinciali e scuole ... agrigentonotizie.it Fondi per oltre 289 milioni di euro ai Comuni siciliani. Con un decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim delle Autonomie locali, infatti, è stato stabilito il criterio di ripartizione delle risorse regionali che spettan - facebook.com facebook