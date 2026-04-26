Definisce la casa della vicina un campo Rom e pubblica le foto | denunciata per diffamazione

Una donna di 47 anni è stata denunciata per diffamazione aggravata dopo aver pubblicato su Facebook un post in cui definiva “campo rom” la casa della vicina, accompagnando il messaggio con delle foto. L’indagine dei carabinieri di Novellara ha accertato le accuse e ora la donna dovrà rispondere delle sue parole davanti all’autorità giudiziaria. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social network e sulle conseguenze legali di dichiarazioni diffamatorie.

Una 47enne è stata denunciata per diffamazione aggravata dopo un’indagine dei carabinieri di Novellara: la donna in un post pubblicato su Facebook aveva definito ‘campo rom’ la casa della vicina. L’indagine è scattata in seguito alla querela presentata da una 37enne, residente in provincia di Reggio Emilia e proprietaria di un immobile indipendente situato nel Napoletano vicino a quello della 47enne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scorso 15 aprile la vittima è stata avvisata da alcuni conoscenti della presenza di un post offensivo su Facebook. La vicina di casa (la 47enne denunciata), che abita nello stesso complesso cortilizio, aveva pubblicato alcune fotografie della proprietà della vittima accompagnandole con un commento sprezzante: “Campo rom in pieno centro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Definisce la casa della vicina “un campo Rom” e pubblica le foto: denunciata per diffamazione Notizie correlate Giugliano, nel campo Rom scoperti abiti di alta moda rubati: una donna denunciataUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Posteggi selvaggi quando gioca il Palermo: "Si trasformi l'ex campo rom in una grande area di sosta pubblica"Ogni volta che il Palermo gioca in casa, la zona intorno allo stadio Renzo Barbera si trasforma in un vero e proprio caos: auto parcheggiate ovunque,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanità, inaugurata nuova Casa della Comunità: cosa c'è dentro, servizi e orari; Case della Comunità: stop al medico che lavora da solo. Agenas pubblica le linee d’indirizzo sulle équipe multidisciplinari. Dalla leadership condivisa al monitoraggio degli esiti. Ecco le novità; Orizzonti dell’abitare in Trentino, al via il laboratorio per costruire la nuova politica della casa; Come sarà la futura Casa della comunità: spazi partecipati, disegnati ascoltando le esigenze del Terzo Settore. Definisce la casa della vicina Campo rom su Facebook: denunciata per diffamazioneNOVELLARA (Reggio Emilia) – Ha pubblicato su Facebook alcune foto dell’abitazione della vicina corredandole da un commento offensivo: con questa accusa una donna di 47 anni residente nel Napoletano è ... reggionline.com Napoli, definisce campo rom la casa della vicina sui social: denunciata per diffamazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, definisce 'campo rom' la casa della vicina sui social: denunciata per diffamazione ... tg24.sky.it Definisce la casa della vicina “Campo rom” su Facebook: denunciata per diffamazione - facebook.com facebook Il principio DNSH definisce il perimetro entro cui la sostenibilità può essere riconosciuta. GBC Italia ha lavorato per allineare i propri strumenti ai criteri della tassonomia europea e supportare il mercato nell’interpretazione del principio #DNSH bit.ly/3QtWbp x.com