25 aprile a Reggio Emilia Adelmo Cervi insulta ancora Meloni e La Russa | Dobbiamo cacciarli via

Il 25 aprile a Reggio Emilia si è verificato un episodio durante un discorso di Adelmo Cervi, che ha rivolto parole offensive nei confronti della presidente del Consiglio e del ministro della Difesa, chiamandoli “fascisti” e sostenendo che devono essere cacciati via. Cervi ha usato un tono aggressivo e ha pronunciato frasi che richiamano l’idea di allontanare le figure politiche menzionate.

Reggio Emilia, 25 aprile 2026 - " Dobbiamo essere noi a cacciare la Meloni e questi bastardi fascisti che sono al Governo come La Russa. Da soli non se ne andranno.". Adelmo Cervi – figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti nel ‘43 – incendia il palco di Casa Cervi a Gattatico, durante la cerimonia della Festa della Liberazione, dopo aver partecipato al corteo a Bologna. L’ultimo discendente della famiglia Cervi, vestito rigorosamente con una maglietta rossa col simbolo dell’ex U, ha preso il microfono davanti ai Campi Rossi gremiti con oltre 20.000 persone e ha attaccato il Governo di centrodestra. "Difficilmente la Meloni se ne andrà da sola, dovremo essere noi a cacciarla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 25 aprile a Reggio Emilia, Adelmo Cervi insulta ancora Meloni e La Russa: “Dobbiamo cacciarli via” Notizie correlate Reggio Emilia: risparmi fino a 4.000€ con l’apertura del 25 aprileL’appuntamento per rinnovare il parco auto con soluzioni concrete e vantaggi economici significativi è fissato per sabato 25 aprile, quando la... Adelmo Cervi contro Kanye West: “Chi gira con le svastiche addosso non deve esibirsi in alcuna città”Reggio Emilia, 8 aprile 2026 – “La Gran Bretagna ha fatto bene, noi invece in Italia arriviamo sempre tardi su queste questioni”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 25 aprile 2026, gli eventi a Reggio e provincia per la Festa della Liberazione; La Festa della Liberazione: gli eventi del 25 aprile a Reggio Emilia e provincia. VIDEO; Cosa fare nel weekend del 25 aprile: 10 eventi tra concerti, mercatini e street food; Il 25 aprile 2026 a Casa Cevi. 25 aprile a Reggio Emilia, Adelmo Cervi attacca Meloni e La Russa: Dobbiamo cacciarli via, sono dei bastardiL’intervento del figlio di Aldo, dal palco di Casa Cervi nel giorno della festa della Liberazione contro il Governo. L’appello al Pd: Basta litigare su chi deve comandare, uniamoci per vincere le pro ... ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia si è mobilitata come 81 anni fa per festeggiare la Liberazione. VIDEOREGGIO EMILIA – La bella giornata di sole ha illuminato questo 25 aprile in città, 81 anniversario anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Tantissima gente ha riempito la piazza per partecipa ... reggionline.com Ennesima tragedia in un penitenziario: un giovane detenuto si è suicidato a Reggio Emilia. La denuncia del garante Roberto Cavalieri - facebook.com facebook A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West x.com