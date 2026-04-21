A Reggio Emilia, il 25 aprile, sarà possibile approfittare di un’apertura straordinaria della Factory di via Enzo Lazzaretti 8A. In quella giornata, sarà possibile rinnovare il proprio parco auto con soluzioni concrete e vantaggi economici, con risparmi che arrivano fino a 4.000 euro. L’evento si svolgerà in modo tale da offrire ai clienti opportunità di acquisto in un giorno fuori dall’ordinario.

L’appuntamento per rinnovare il parco auto con soluzioni concrete e vantaggi economici significativi è fissato per sabato 25 aprile, quando la Factory di via Enzo Lazzaretti 8A a Reggio Emilia aprirà le porte in un’apertura straordinaria. Brumbrum, realtà che dal 2016 guida il mercato digitale italiano nel settore dell’usato, propone per questa festività promozioni che permettono di risparmiare fino a 4.000 euro sull’acquisto di un veicolo tra offerte selezionate e iniziative dedicate. La qualità certificata al centro del modello operativo reggiano. cerca sicurezza oltre al prezzo, l’operazione del 25 aprile punta tutto sulla trasparenza tecnica offerta dalla struttura di via Enzo Lazzaretti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: risparmi fino a 4.000€ con l’apertura del 25 aprile

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