Reggio Calabria | CSI forma educatori sportivi inclusivi con focus su disabilità e digitale
Il Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria ha avviato un nuovo corso di formazione per educatori sportivi, motivato dalla crescente richiesta di figure specializzate nell’inclusione e nell’uso delle tecnologie digitali. La scelta nasce dai bisogni emergenti delle associazioni sportive e delle scuole, che cercano professionisti capaci di integrare la disabilità nelle attività sportive e di coinvolgere i giovani attraverso strumenti digitali.
CSI Reggio Calabria: Un Nuovo Corso per Educatori Sportivi, Tra Inclusione e Formazione Digitale. Reggio Calabria – Il Centro Sportivo Italiano (CSI) di Reggio Calabria ha aperto le iscrizioni a tre percorsi formativi per educatori sportivi, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di professionisti qualificati nel settore, in particolare nell’ambito della disabilità e dell’infanzia. L’iniziativa, che partirà nella prima settimana di marzo 2026, mira a fornire competenze specialistiche per gestire attività ludico-sportive, inclusi i centri estivi, e supportare atleti con disabilità, superando le barriere geografiche grazie alla modalità e-learning.🔗 Leggi su Ameve.eu
