Reggio Calabria | centro in rovina l’allarme per via Tripepi

A Reggio Calabria, alcune zone del centro storico sono state segnalate come abbandonate e in condizioni di degrado. Giovanni Di Bella, candidato alle prossime elezioni comunali e sostenitore della lista Reggio Protagonista, ha evidenziato lo stato di decadenza di diverse aree, in particolare di via Tripepi. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso dichiarazioni pubbliche del candidato, che ha segnalato le condizioni di alcune parti del centro cittadino.

Giovanni Di Bella, sostenitore della lista Reggio Protagonista e candidato per le imminenti consultazioni comunali, ha lanciato un allarme sullo stato di abbandono di diverse aree del centro di Reggio Calabria. La denuncia riguarda specificamente il degrado urbano nelle zone limitrofe a Piazza De Nava. Il malessere emerge in particolare per via Tripepi, che risulta bloccata al traffico da quasi trenta giorni. Parallelamente, la situazione di via Saverio Vollaro è descritta come preoccupante, essendo diventata quasi impraticabile e priva delle necessarie condizioni di sicurezza. L’impatto del declino urbano sull’attrattività del centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: centro in rovina, l’allarme per via Tripepi Giallo a Reggio Calabria, trovato un cadavere in un sottoscala del centroIl cadavere di un uomo, di circa 40 anni, è stato scoperto nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, nei pressi della centralissima piazza... Reggio Calabria, autobus in fiamme: poliziotto salva 25 studenti e riaccende allarme sicurezza mezzi pubblici.Reggio Calabria, un poliziotto salva 25 studenti da un autobus in fiamme: riaccende il dibattito sulla sicurezza dei mezzi pubblici Reggio Calabria è... Temi più discussi: La Città Metropolitana di Reggio Calabria anche quest'anno al Salone del Libro con le Case Editrici del Territorio; Comunali di Reggio Calabria, lo scacchiere dei candidati sindaci e i possibili colpi di scena; REGGIO CALABRIA AL CENTRO DELL’EUROPA:L’EUROCUP E’ VICINISSIMA; Dialisi a Reggio, 38 vite appese a un centro invisibile – VIDEO. Reggio Calabria, domani Via Crucis itinerante ma senza le varette della Congrega di Gesù e MariaDomani, Venerdì Santo, alle ore 19:00 avrà luogo la tradizionale Via Crucis itinerante per le vie del centro storico di Reggio Calabria, il momento di preghiera sarà presieduto dall’Arcivescovo Fortun ... strettoweb.com Reggio, all’Ite Piria l’evento ‘Donne in un presente fu-turistico’ di Smarter Calabria ApsIl futuro del turismo calabrese tramite le iniziative imprenditoriali femminili: l'incontro promosso dall'ente in collaborazione con il Movimento dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria ... citynow.it Pentidattilo, bellissimo borgo semi abbandonato in provincia di Reggio Calabria... Giuseppe Caserta facebook