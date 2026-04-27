Reggiana grinta e manga | Lambourde guida la sfida alla fame

Mathis Lambourde e Mateus Lusuardi hanno confermato la compattezza della squadra della Reggiana dopo il pareggio con il Palermo. Lambourde si è distinto guidando la squadra con determinazione, mentre Lusuardi ha contribuito alla fase offensiva. La squadra si prepara ora per la prossima sfida, mantenendo la concentrazione e la determinazione viste nelle ultime partite.

? Cosa sapere Mathis Lambourde e Mateus Lusuardi ribadiscono la coesione della Reggiana dopo il pareggio col Palermo.. Il gruppo affronta il derby contro il Modena venerdì con diverse assenze in difesa.. Dopo il pareggio contro il Palermo, Mathis Lambourde ha condiviso sui social una foto della sua esultenza ispirata ad Aki Hayakawa di Chainsav Man, dichiarando che il gruppo resta concentrato e affamato per la prossima battaglia. Il clima che si respira negli spogliatoi della Reggiana dopo il difficile confronto con i palermitani è tutto tranne che spento. Nonostante l’inferiorità numerica subita sul campo, i giocatori hanno lottato su ogni pallone fino alla fine di un recupero estenuante che è passato dai 7 ai 10 minuti totali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggiana, grinta e manga: Lambourde guida la sfida alla fame Notizie correlate Il Palermo non va oltre l'1-1 con la Reggiana: Palumbo risponde a Lambourde, si spengono i sogni di promozione direttaIl Palermo di Pippo Inzaghi non va oltre l’1-1 al Mapei stadium contro la Reggiana: succede tutto nel primo tempo, Palumbo risponde al vantaggio di... Reggiana, senza grinta si finisce in Serie CPer spiegare a chi non segue le vicende granata quanto sia delicato questo momento, c’è un’immagine che più di tutte fotografa senza troppe parole il...