Reggiana senza grinta si finisce in Serie C

La Reggiana sta attraversando un momento difficile e senza risultati convincenti, la squadra ha mostrato poca determinazione nelle ultime partite. La situazione si riflette anche nel settore ospiti dello stadio di Bari, dove i tifosi iniziano a lasciare gli spalti già prima del termine dell'incontro. Questa immagine rappresenta chiaramente la crisi in corso e la perdita di entusiasmo tra i supporter.

Per spiegare a chi non segue le vicende granata quanto sia delicato questo momento, c’è un’immagine che più di tutte fotografa senza troppe parole il contesto: il settore ospiti del "San Nicola" di Bari che inizia a svuotarsi ben prima del triplice fischio. Non sono stati troppo rari cori stile "Meritiamo di più" nei momenti più complicati di questo triennio in B, ma la memoria si sforza con fatica a ricordare un altro precedente simile a quello di sabato. Al di là di ogni discorso, domani a Reggio, alle ore 20, arriva il fortissimo Monza, grande candidata alla promozione diretta in Serie A. Si trova al secondo posto con 63 punti, a -1 dal Venezia e a +4 dal Frosinone terzo e +6 dal Palermo quarto, battuto per 3-0 proprio sabato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, senza grinta si finisce in Serie C Articoli correlati Pronostico Venezia-Reggiana: la Serie A si avvicinaVenezia-Reggiana è una partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e... Calcio: Napoli-Roma finisce in parità, 25a di Serie A senza troppi scossoniLa 25a giornata della Serie A 2025-2026 offre diversi scontri interessanti in una domenica da cinque partite, tra cui il Napoli-Roma che è più... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggiana senza grinta si finisce in... Argomenti discussi: L’affondo di Terracenere: Questo è il Bari più brutto della storia, in campo e fuori. Reggiana, senza grinta si finisce in Serie CI tifosi chiedono un cambio di passo: mancano ancora 8 match, la classifica è brutta ma non irrimediabile. Domani il Monza, cliente difficile ... ilrestodelcarlino.it Serie B, Diretta Bari Reggiana, streaming video tv: in palio c'è una partita di importanza vitale per evitare la retrocessione (14 marzo 2026)Serie B, Diretta Bari Reggiana, streaming video tv: in palio c'è una partita di importanza vitale per evitare la retrocessione (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net