Il Palermo non va oltre l' 1-1 con la Reggiana | Palumbo risponde a Lambourde si spengono i sogni di promozione diretta
Il Palermo di Pippo Inzaghi conclude il match contro la Reggiana con un pareggio per 1-1 al Mapei Stadium. La partita si decide nel primo tempo, quando Lambourde segna il suo gol e porta avanti la squadra ospite. In seguito, Palumbo pareggia per i padroni di casa, rendendo il risultato finale di parità. La squadra siciliana non riesce a ottenere i tre punti necessari per mantenere vive le speranze di promozione diretta.
Il Palermo di Pippo Inzaghi non va oltre l’1-1 al Mapei stadium contro la Reggiana: succede tutto nel primo tempo, Palumbo risponde al vantaggio di Lambourde. Al 90’ annullato il gol del sorpasso di Rover, per fuorigioco di Girma ad inizio azione; al 100' Girma segna nuovamente ma è in posizione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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