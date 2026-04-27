Record mondiale a Batumi | Emily Campbell vola verso l’oro

A Batumi si è svolto un campionato mondiale di sollevamento pesi, durante il quale l’atleta britannica ha conquistato l’oro con un totale di 276 kg. Nella categoria +89 kg, ha stabilito un nuovo record mondiale nello slancio sollevando 159 kg. La vittoria ha segnato un risultato storico nelle competizioni di questa disciplina.

? Cosa sapere Emily Campbell vince il mondiale +89 kg a Batumi con 276 kg totali.. La britannica stabilisce il nuovo record mondiale nello slancio con 159 kg.. La pedana di Batumi, in Georgia, ha la consacrazione di Emily Campbell che, nell’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di sollevamento pesi, ha conquistato il titolo nella categoria +89 kg grazie a un record mondiale nello slancio. L’atleta di Nottingham ha dominato una competizione di altissimo livello, superando la concorrenza diretta di Solfrid Koanda dopo una sfida decisa nei momenti cruciali della prova. La vittoria britannica è stata sancita da una progressione magistrale nel secondo segmento della gara, permettendo alla pesista di raggiungere un totale di 276 kg, superando di un singolo chilogrammo il punteggio finale della norvegese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record mondiale a Batumi: Emily Campbell vola verso l’oro Notizie correlate Peso: Giulia Imperio vola a Batumi con un oro da rimontaL’oro italiano brilla a Batumi, dove Giulia Imperio ha conquistato il titolo europeo nella categoria dei -48 kg. Dopo il bronzo mondiale, un 2h04’26“ da applausi. E Falocchi vola a 2,30. Aouani vola, effetto Tokyo . Record italiano di maratonaChe Tokyo porti bene all’atletica italiana lo dice la storia che adesso si è arricchita di un altro tassello a firma dell’ingegnere maratoneta Iliass... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mondiali Sollevamento Pesi 2026: Emily Campbell oro e nuovo Record del Mondo; Sollevamento pesi: Emily Campbell trionfa nella categoria +89 kg agli Europei, che lotta con Koanda!; Europei Sollevamento Pesi 2026: Lalayan vince l’oro nei +110 kg a Batumi. dvanced Harmony Singing, An Eight-Week Group Class with Emily Eagen - facebook.com facebook