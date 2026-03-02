Dopo il bronzo mondiale un 2h04’26 da applausi E Falocchi vola a 2,30 Aouani vola effetto Tokyo Record italiano di maratona

Dopo il bronzo mondiale, l’atleta ha completato la maratona in 2h04’26”, un tempo che ha suscitato applausi. Nel frattempo, Falocchi ha migliorato il suo record personale a 2h30’. A Tokyo, invece, Aouani ha ottenuto un risultato di rilievo, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’atletica italiana.

Che Tokyo porti bene all’atletica italiana lo dice la storia che adesso si è arricchita di un altro tassello a firma dell’ingegnere maratoneta Iliass Aouani. La capitale del Giappone è un portafortuna anche per lui: ieri ha siglato il record italiano della maratona (2h04’26“), finendo sesto e sempre lì, a settembre 2025, aveva vinto il bronzo mondiale. Un podio che ha cambiato la prospettiva, l’assetto mentale del lombardo, cresciuto nel quartiere popolare di Ponte Lambro e che, dalla mancata convocazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, è ripartito con il fuoco dentro. L’allievo di Massimo Magnani si è preso il primato italiano che apparteneva a Yohanes Chiappinelli (2h05’24“) e che era stato siglato, nel 2024, a Valencia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Iliass Aouani firma il Record italiano di maratona a Tokyo in 2h04'26"Battuto di quasi un minuto il primato nazionale che apparteneva a Yohanes Chiappinelli ROMA - Record italiano per Iliass Aouani a Tokyo.

