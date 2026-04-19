Peso | Giulia Imperio vola a Batumi con un oro da rimonta

A Batumi, l’atleta italiana ha vinto il titolo europeo nella categoria dei -48 kg, portando a casa una medaglia d’oro dopo una rimonta. La competizione ha visto la partecipazione di diverse nazioni e si è conclusa con questa vittoria significativa per l’Italia. Giulia Imperio ha superato gli avversari nelle fasi finali, confermando la sua abilità e determinazione sul tatami.

L’oro italiano brilla a Batumi, dove Giulia Imperio ha conquistato il titolo europeo nella categoria dei -48 kg. La pesista azzurra ha dominato la competizione con un totale di 176 kg, superando l’ucraina Malaschuck di quattro chili in una prova che ha la protagonista trasformare un inizio difficile in una vittoria schiacciante. La tempesta superata nello strappo. Il percorso verso il gradino più alto del podio non è stato privo di ostacoli per l’atleta italiana. Nella fase iniziale della gara, dedicata allo strappo, l’atmosfera in palestra si era fatta tesa quando Imperio ha incassato due fallimenti consecutivi sulla misura di 77 kg. Un errore che avrebbe potuto compromettere drasticamente le sue possibilità di vittoria, lasciandola indietro rispetto alle avversarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peso: Giulia Imperio vola a Batumi con un oro da rimonta Notizie correlate Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancioA Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Capolavoro Giulia Imperio! Campionessa d’Europa di sollevamento pesi nei -48 kgSi aprono nel segno marcatissimo dell’Italia i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, competizione da oggi in scena sulla pedana di Batumi, in...