Record di solidarietà a Forlì | 227 donazioni per il traguardo di Bardi

A Forlì, presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni, si è registrato un numero record di donazioni di sangue, con 227 contribuzioni raccolte. Questo risultato si riferisce alla donazione di Francesco Bardi, che ha raggiunto tale traguardo. La cifra rappresenta il massimo di donazioni presso questa struttura in un singolo evento o periodo. I dati sono stati comunicati dall'ospedale e confermano l'alto livello di partecipazione della comunità.

?? Cosa sapere Francesco Bardi raggiunge 227 donazioni di sangue presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. L'evento celebra il 90esimo anniversario di Avis Forlì con i Bersaglieri locali. Francesco Bardi ha completato la sua straordinaria maratona di solidarietà presso l'Unità di Raccolta dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, raggiungendo il traguardo di 227 donazioni di sangue prima di dover interrompere l'attività per il limite di età. Il riconoscimento, avvenuto tra i corridoi del .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record di solidarietà a Forlì: 227 donazioni per il traguardo di Bardi Notizie correlate Leggi anche: Avis Cuorgnè: 70 anni di solidarietà e un record di donazioni Università, il Master in City management taglia il traguardo della 24esima edizione: record di iscritti a ForlìIl corso, promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, rafforza la propria vocazione nazionale accogliendo professionisti provenienti da diversi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giaveno, record di solidarietà: raccolti oltre 24mila euro per la Neonatologia del Sant’Anna; Record di partecipanti e gara di solidarietà per la Corsa delle Rose; RECORD DI DONAZIONI E TRAPIANTI IN ITALIA, MA CRESCONO LE OPPOSIZIONI: IL 19 APRILE LA GIORNATA NAZIONALE, FERRARA TRA I TERRITORI PIÙ VIRTUOSI; Servizio civile, record dei record. Quasi 160mila domande, ma i posti sono 66mila. Hope Color-Camminata Clown da record: è boom di iscrittiCirié si appresta a vivere un’esplosione di colori, entusiasmo, partecipazione e un'esperienza unica nel suo genere ... giornalelavoce.it Varese corre verso il futuro: sport, salute e solidarietà per l’edizione record di EcoRunIl 25 e 26 aprile il centro di Varese si trasforma in una festa dello sport aperta a tutti. Intervista al presidente Giuseppe Micalizzi e Barbara Ludovico di Kormed: Non solo una corsa, ma un momento ... varesenews.it Record di assist in #SerieA, nessuno come Dimarco in una singola stagione: ecco la classifica dei "top assistmen" x.com Il Sole 24 ORE. . La guerra in Iran non ha fermato la comunità del design: record di operatori e buyer esteri in fiera, provenienti da 167. Presenze superiori del 4,5% rispetto allo scorso anno. I timori della vigilia sono stati spazzati via dalla grande affluenza tra - facebook.com facebook