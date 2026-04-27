Real Cerretese distratta Il Castelnuovo l’aggancia

Nel match tra Castelnuovo Garfagnana e Real Cerretese, il risultato finale è stato 2-0 a favore della squadra di casa. La rete del vantaggio è stata segnata da Biggeri al 40’ della ripresa, mentre il secondo gol è arrivato con Maccheroni. La formazione ospite ha mostrato alcune distrazioni durante l’incontro, con diversi cambi effettuati nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con la vittoria del Castelnuovo.

Castelnuovo Garfagnana 2 Real Cerretese 0 CASTELNUOVO: Biggeri (40’ st Maccheroni), Lunardi, Bartolomei, Fall (5’ st Micchi), Leshi, Ramacciotti, Casci (32’ st Modena), Cecchini, Nardi (36’ st Giorgieri), El Hadoui, Gasperoni (15’ st Caiaffa). (A disp.: Bigondi, Morelli, Marcovina, Papi). All.: Di Stefano. CERRETESE: Cirillo, Bargellini (30’ st Tubini), Romiti, Pievani (30’ st Lapi), Lamberti, Mordagà, Cappelli (15’ st Sogli), Gargiulo, Nieri (1’ st Camaiani), Bouhafa, Ferrara (1’ st Stringara). (A disp.: Battini, Tramacere). All.: Petroni. Arbitro: Casile di Piombino (Napolano di Empoli e Mangini di Livorno). Reti: 3’ pt El Hadoui, 29’ pt Nardi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Real Cerretese distratta. Il Castelnuovo l’aggancia Notizie correlate Eccellenza - Girone "A»: l’epilogo al "Nardini» con la Real Cerretese. Davini: "Il Castelnuovo vuole chiudere bene»Oggi, alle 15, al "Nardini", ultima partita di campionato tra Castelnuovo e Cerretese, due formazioni che hanno raggiunto la salvezza e, pertanto,... Leggi anche: Il Viareggio va di “manita“. Demolita la Real Cerretese Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Real Cerretese distratta. Il Castelnuovo l’aggancia. Real Cerretese distratta. Il Castelnuovo l’agganciaIn Garfagnana, la formazione di Petroni sbaglia l’approccio nel primo tempo e va in doppio svantaggio. Nella ripresa cresce ma non riesce il recupero. msn.com Eccellenza, il Castelnuovo chiude l’annata con una vittoria: 2-0 alla Real CerreteseDecidono El Hadoui e Nardi. Obiettivo raggiunto per il Viareggio: il pari con il Real Forte Querceta basta per conquistare la finale playoff ... luccaindiretta.it