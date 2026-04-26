Oggi, alle 15, al "Nardini", ultima partita di campionato tra Castelnuovo e Cerretese, due formazioni che hanno raggiunto la salvezza e, pertanto, sarà una partita senza troppe strategie difensivistiche, ma con tanta voglia di dare spettacolo. "Il nostro intento – commenta Luca Davini, da tempo nello staff tecnico e, ora, “secondo“ del trainer Di Stefano – è quello di chiudere in bellezza questa stagione, per un certo periodo tribolata, ma nella quale, nelle ultime partite, con l’arrivo di Di Stefano, abbiamo ripreso la strada maestra. E, pertanto, vogliamo terminare questa striscia positiva e superare i 40 punti in classifica per la soddisfazione di tutta la squadra, società ed i nostri tifosi che ci sono stati vicini sempre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: l’epilogo al "Nardini» con la Real Cerretese. Davini: "Il Castelnuovo vuole chiudere bene»

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Domenica 26 Aprile. Ore 15. Stadio “Alessio Nardini”. Real Cerretese. - facebook.com facebook