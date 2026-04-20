Il Viareggio va di manita Demolita la Real Cerretese

Il Viareggio ha conquistato una vittoria netta sul campo della Real Cerretese, terminata con il punteggio di 5-1. La partita è stata caratterizzata da un avvio equilibrato, poi rotto dai gol del Viareggio che ha preso il comando del match. La formazione locale ha tentato di reagire, ma ha subito ulteriori reti nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con la demolizione della Real Cerretese da parte del Viareggio.

real cerretese 1 viareggio 5 REAL CERRETESE (3-5-1-1): Battini; E. Nieri, Mordagà, Romiti; Bargellini (20’ st Sogli Degl’Innocenti), Stringara, Gargiulo, Pievani (30’ st Cappelli), Dal Porto (20’ st Y. Ferrara); Bouhafa; Camaiani. (A disposizione: Cirillo, Tramacere Falco, Tubini, Lapi, Guarino). All. Andrea Petroni. VIAREGGIO (3-5-2): Nucci; Romanelli, Bertacca, Danovaro; G. Gabrielli (32’ st Tartarelli), Brondi (20’ pt C. Belluomini, 17’ st L. Baroni), Lollo, Sforzi (41’ st L. Pardini), Bertelli; Kthella, Pegollo (10’ st Apolloni). (A disposizione: Carpita, Ivani, Tieu Kapieu, L. Barsotti). All. Lorenzo Fiale. Arbitro: Briganti di Carrara (assistenti di linea Dore e Di Legge di Pisa).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Viareggio va di “manita“. Demolita la Real Cerretese Notizie correlate Leggi anche: Fucecchio, sfida salvezza. Cerretese con il Viareggio Eccellenza Girone A. La Real Cerretese lotta ma non basta. Vince il Belvederebelvedere 5 real cerretese 2 BELVEDERE: Ginanneschi, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Veronesi, Cozzolino, Pecchia, Canessa, Bartolini,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Viareggio cerca il secondo posto contro la Real Cerretese; Lucchese perde l'imbattibilità, Viareggio ufficialmente secondo -; Tabellino partita Viareggio Calcio vs Larcianese; Real Cerretese-Viareggio si gioca al Comunale di Altopascio. Eccellenza: il Viareggio cerca il secondo posto contro la Real CerreteseDomenica pomeriggio (ore 15:00), sul campo neutro di Altopascio, il Viareggio affronta la Real Cerretese nella penultima giornata del campionato di Eccellenza. Dopo il netto 3-0 inflitto allo Zenith P ... noitv.it Fucecchio, sfida salvezza. Cerretese con il ViareggioIn Promozione, il Montelupo ospita il San Piero a Sieve per blindare i play-off. In Prima e Seconda Categoria, trasferte importanti per Gambassi e Capraia . . msn.com Eccellenza: il Viareggio cerca il secondo posto contro la Real Cerretese Domenica pomeriggio (ore 15:00), sul campo neutro di Altopascio, il Viareggio affronta la Real Cerretese nella penultima giornata del campionato di Eccellenza. Dopo il netto 3-0 inflitto a - facebook.com facebook