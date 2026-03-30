Mercoledì 1 aprile, dalle 10:00 alle 13:00, Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino ospiterà l’evento “YounGo: Street Easter” organizzato dalla Young Caritas. L’iniziativa prevede l’allestimento di uno spazio aperto dedicato all’incontro e alla partecipazione dei cittadini, trasformando temporaneamente la strada in un luogo di condivisione durante la mattinata.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 aprile, dalle ore 10:00 alle 13:00, quando Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino si trasformerà in uno spazio aperto di incontro, condivisione e partecipazione. Protagonisti saranno i giovani volontari della Young Caritas, pronti a mettersi in gioco per costruire relazioni e stimolare un dialogo autentico con i propri coetanei. Al centro dell’iniziativa ci sarà il Camper della Young Caritas, segno concreto di una presenza che sceglie di uscire dalle sedi tradizionali per incontrare le persone là dove vivono e si muovono. Un invito chiaro: “cerca il camper”, lasciati coinvolgere, fermati a parlare.... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - "YounGo: Street Easter", la Young Caritas Avellino porta la Pasqua in strada

Articoli correlati

“Young Caritas Avellino”, in strada il Camper della solidarietàTempo di lettura: 2 minutiSarà una zeppola di San Giuseppe ad accompagnare la prima uscita del Camper della Young Caritas Avellino, il nuovo progetto...

“The Easter Gift”: al Campania la Pasqua diventa un dono specialeL’evento si terrà il 2, 3 e 4 aprile in Piazza Campania, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00.