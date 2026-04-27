Re Carlo in visita da Trump per riparare la special relationship

Il re britannico ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti in un'occasione ufficiale, dopo un episodio che ha coinvolto la sicurezza del presidente americano. Nonostante le tensioni legate a un tentato omicidio, la coppia reale britannica ha proseguito con gli impegni pubblici, incontrando l’ex presidente in un evento volto a rafforzare i legami tra i due paesi. La visita si è svolta in un clima di formalità e rispetto reciproco.

Il tentato assassinio del Presidente americano Donald Trump non ha fermato la coppia reale britannica. Re Carlo III e la regina Camilla si stanno infatti recando negli Stati Uniti per quella che si preannuncia come la visita all’estero più importante del suo regno fino ad oggi. Una visita che arriva in un momento non idilliaco nelle relazioni tra i due governi; forse proprio per questo, l’importanza della visita assume un significato ancora maggiore. Quest’anno marca infatti il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’indipendenza delle tredici colonie americane dalla madrepatria. L’attentato non cambia i piani. Nonostante l’incidente di...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Re Carlo in visita da Trump per riparare la “special relationship” Can King Charles fix the Trump-Starmer special relationship | State Visit Notizie correlate Visita Re Carlo da Trump a rischio dopo l'attentato: il programma del 27 aprile potrebbe cambiareUn’improvvisa ondata di violenza rischia di far saltare la storica visita di Stato di re Carlo III negli Stati Uniti, prevista per il 27 aprile. Trump conferma la visita di re Carlo domani, 'non vedo l'ora'Donald Trump ha dichiarato che la visita di re Carlo a Washington si svolgerà regolarmente questa settimana, nonostante l'attacco avvenuto ieri sera... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Usa, Carlo III e Camilla oggi a Washington: il programma della visita; Re Carlo e Camilla negli Stati Uniti: perché la visita è ad alto rischio; Trump attacca Harry, Starmer e Meghan. Ma salva re Carlo (che lunedì andrà in visita negli Usa); Buckingham Palace conferma la visita di re Carlo negli Usa. Re Carlo III e Camilla arrivano negli Usa, ospiti speciali di Donald Trump in missione diplomaticaNel corso della visita per i 250 anni dell’Indipendenza americana, re Carlo adopererà tutto il suo soft power per migliorare i rapporti con Trump ... iodonna.it Re Carlo in visita da Trump per riparare la special relationshipParte oggi la visita diplomatica di re Carlo negli Stati Uniti. Ecco il programma del tour reale. Il tentato assassinio del Presidente americano Donald Trump non ha fermato la coppia reale britannica. panorama.it IL LUTTO | Carlo Dino aveva 73 anni. Aveva lavorato in varie fabbriche di scarpe del Montebellunese - facebook.com facebook Re Carlo da Trump, dal garden party con Melania al discorso al Congresso: il programma della visita x.com