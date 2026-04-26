Trump conferma la visita di re Carlo domani ' non vedo l' ora'

Donald Trump ha annunciato che la visita di re Carlo a Washington si terrà come previsto questa settimana, nonostante l’attacco avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca la sera precedente. L’ex presidente ha dichiarato di non vedere l’ora di incontrare il sovrano britannico, confermando che l’appuntamento è confermato. La visita di re Carlo a Washington si svolgerà secondo il programma stabilito.

Donald Trump ha dichiarato che la visita di re Carlo a Washington si svolgerà regolarmente questa settimana, nonostante l'attacco avvenuto ieri sera durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Interpellato da Fox News sulla possibilità che i piani fossero cambiati alla luce della sparatoria di ieri sera, Trump ha risposto: "Ci sono molti piccoli punti in ballo. Carlo III verrà, è un grand'uomo e non vedo l'ora di incontrarlo".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump conferma la visita di re Carlo domani, 'non vedo l'ora' Notizie correlate Pechino condanna l’attacco all’Iran ma conferma la visita di TrumpGli attacchi contro l’Iran e la guerra in Medio Oriente non fermano il dialogo tra Pechino e Washington. Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Sessione senza errori, non vedo l’ora che sia domani” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Usa-Iran, Trump non cede: blocco ai porti e negoziati a rischio dopo il sequestro della nave; Usa-Cina, scricchiola il cessate il fuoco commerciale. E tornano le tensioni con Manjila; Trump conferma la visita di re Carlo domani, 'non vedo l'ora'; Il Principe Harry a sorpresa a Kiev: scontro a distanza con Trump. Trump conferma la visita di Re Carlo: Non vedo l'ora. Allerta alta: Sarà protettoDonald Trump ha dichiarato che la visita di re Carlo a Washington si svolgerà regolarmente questa settimana, nonostante l'attacco avvenuto ieri sera durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianc ... huffingtonpost.it Trump conferma la visita di re Carlo domani, 'non vedo l'ora'Donald Trump ha dichiarato che la visita di re Carlo a Washington si svolgerà regolarmente questa settimana, nonostante l'attacco avvenuto ieri sera durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianc ... ansa.it Trump conferma la visita di re Carlo: «Non vedo l'ora» - facebook.com facebook Trump sta combattendo una guerra su spinta e influenza di Netanyahu e Israele. Lo conferma il sito del Dipartimento di Stato americano, che certifica nero su bianco che gli Stati Uniti stanno combattendo su esplicita "richiesta" di Israele. Nei #EpsteinFiles rilas x.com