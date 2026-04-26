La visita del re nel paese straniero potrebbe essere rimandata a causa di un attentato avvenuto durante un evento pubblico. La sparatoria al gala dei media ha portato a valutare un possibile spostamento della partenza prevista per il 27 aprile. Buckingham Palace sta considerando di posticipare la visita di Stato negli Stati Uniti in risposta alla situazione di sicurezza. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.

Un’improvvisa ondata di violenza rischia di far saltare la storica visita di Stato di re Carlo III negli Stati Uniti, prevista per il 27 aprile. Buckingham Palace ha confermato che sono in corso “diverse discussioni” con le autorità americane per valutare se l’attentato avvenuto durante il gala dei media a Washington avrà ripercussioni sulla pianificazione del viaggio. Visita Re Carlo da Trump a rischio dopo l’attentato Come riporta il Messaggero, il sovrano, informato costantemente sugli sviluppi, si è detto “molto sollevato” nell’apprendere che il presidente Donald Trump, la First Lady e tutti gli ospiti presenti all’evento sono rimasti illesi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Visita Re Carlo da Trump a rischio dopo l'attentato: il programma del 27 aprile potrebbe cambiare

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