Re Carlo è partito per gli Usa con scorta rafforzata dopo attacco a Trump

Re Carlo e la regina Camilla sono partiti per gli Stati Uniti con una scorta rafforzata, in occasione di una visita di Stato di quattro giorni. La decisione è arrivata dopo l’attacco fallito contro il presidente Trump durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, avvenuto nelle ultime settimane. La coppia reale ha lasciato il Regno Unito in un momento di particolare attenzione sulla sicurezza, che ha portato a misure di protezione più strette.

Re Carlo è partito alla volta degli Usa con la regina Camilla per la visita di Stato di quattro giorni con una "scorta rafforzata" dopo lo shock del fallito attentato contro il presidente Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Lo riporta il quotidiano britannico 'The i'. Mentre l'ambasciatore del Regno Unito a Washington, sir Christopher Turner, ha sottolineato che sono state predisposte "tutte le misure di sicurezza adeguate" per proteggere la coppia reale nel corso del tour che prevede il discorso al Congresso di Carlo III, una cena di gala alla Casa Bianca, una tappa a New York, con la visita al memoriale dell'11 settembre, prima di proseguire giovedì per il territorio d'oltremare britannico di Bermuda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Re Carlo è partito per gli Usa con scorta rafforzata dopo attacco a Trump Notizie correlate Attacco all’hotel di Trump: Re Carlo stringe i protocolli per gli USA? Cosa sapere Attacco armato sabato sera all'hotel Hilton di Washington durante un gala di Trump. Crosetto: "Gli Usa? Come una moglie, dopo gli screzi si fa pace. La Nato? Va rafforzata""I rapporti tra Usa ed Europa "durano da oltre settant'anni e quindi anche quando sembra che ci siano screzi è come quando in casa si discute con la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Re Carlo, Trump demolisce Harry e ironizza: Come sta sua moglie Meghan?; L’aborto fino alla nascita, un colpo ai diritti umani: arriva la supplica a re Carlo; Re Carlo III, misure di sicurezza per la visita di oggi a Washington. Trump: Non vedo l'ora di incontrarlo; Re Carlo, confermata la visita negli Stati Uniti: la difficile via diplomatica e il rapporto con Trump. Re Carlo è partito per gli Usa con la scorta rafforzata dopo l'attacco a TrumpRe Carlo è partito alla volta degli Usa con la regina Camilla per la visita di Stato di quattro giorni con una scorta rafforzata dopo lo shock del fallito attentato contro il presidente Donald Trump ... ansa.it Re Carlo parte per gli Usa: scorta rafforzata dopo l’attacco a TrumpRe Carlo è partito alla volta degli Usa con la regina Camilla per la visita di Stato di quattro giorni con una «scorta rafforzata» dopo lo shock del fallito attentato contro il presidente Donald Trump ... unionesarda.it Re Carlo è partito alla volta degli Usa con la regina Camilla per la visita di Stato di quattro giorni con una "scorta rafforzata" dopo lo shock del fallito attentato contro il presidente Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. #ANSA - facebook.com facebook Re Carlo III, misure di sicurezza per la visita di oggi a Washington. Trump: "Non vedo l'ora di incontrarlo" x.com