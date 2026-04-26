Attacco all’hotel di Trump | Re Carlo stringe i protocolli per gli USA

Sabato sera, un uomo ha aperto il fuoco all’interno di un hotel di Washington durante un evento legato a un ex presidente. L’attacco ha provocato diverse persone ferite e ha portato le autorità a riconsiderare le misure di sicurezza adottate durante la visita del Re nel paese. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e identificare il responsabile. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità britanniche e statunitensi.

? Cosa sapere Attacco armato sabato sera all'hotel Hilton di Washington durante un gala di Trump.. Le autorità britanniche e americane riconsiderano i protocolli per la visita di Re Carlo.. Il sovrano britannico ha contattato privatamente Donald Trump e Melania per manifestare vicinanza dopo i colpi esplosi sabato sera all’hotel Hilton di Washington, durante un gala che coinvolgeva i corrispondenti della stampa internazionale. L’episodio si è verificato nel salone dove si svolgeva la cena della Casa Bianca, quando un individuo armato ha tentato di forzare i varchi di sicurezza cercando di penetrare nell’area riservata agli ospiti. La reazione tempestiva degli addetti alla protezione ha impedito il peggio, garantendo l’incolumità del Presidente statunitense, della First Lady e di tutti i partecipanti presenti alla serata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attacco all’hotel di Trump: Re Carlo stringe i protocolli per gli USA Notizie correlate Attacco di Trump a Meloni, Tajani: “Nessun cambio di relazioni con gli Usa, ma spiegheremo che essere nostri alleati gli serve”Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sceglie toni decisi per rispondere al “doppio attacco” proveniente dagli Stati Uniti, tra le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Ancora un attacco di Trump all'Italia: Non ci saremo per loro. Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Trump, attacco a Washington: chi è l'attentatore, il piano e le armi. Il punto sulle indaginiIl 31enne Cole Tomas Allen non collabora con gli investigatori. In treno da Los Angeles a Washington, alloggiava nell'hotel dove era in programma la cena ... adnkronos.com La cena al Washington Hilton con Trump è finita in un nulla di fatto dopo l’irruzione di Cole Tomas Allen. Ma a catturare l’attenzione non sono stati solo gli attimi drammatici Leggi l'articolo #Washington - facebook.com facebook #Trump "Quanto accaduto è esattamente il motivo per cui i servizi segreti, le forze dell'ordine e ogni Presidente degli ultimi 150 anni, hanno preteso che venisse costruita una grande e protetta sala da ballo all'interno della Casa Bianca". Così il Presidente U x.com