Crosetto | Gli Usa? Come una moglie dopo gli screzi si fa pace La Nato? Va rafforzata
Marco Crosetto ha commentato i rapporti tra Stati Uniti e Europa, paragonandoli a una relazione coniugale in cui le discussioni sono normali e si risolvono con il tempo. Ha precisato che, nonostante le tensioni occasionali, i legami tra le due sponde dell’Atlantico continuano a essere solidi, come dimostra il fatto che gli Stati Uniti sono ancora tra i principali alleati dell’Europa. Crosetto ha anche sottolineato l’importanza di rafforzare la NATO, affermando che l’alleanza deve essere più compatta e pronta a rispondere alle nuove minacce.
"I rapporti tra Usa ed Europa "durano da oltre settant'anni e quindi anche quando sembra che ci siano screzi è come quando in casa si discute con la moglie, poi dopo ci si riappacifica e si continua la strada insieme". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco". "Noi siamo sempre stati difesi e abbiamo sempre avuto la deterrenza grazie all'armamento nucleare americano che è sicuramente dal punto di vista quantitativo e qualitativo il miglior ombrello e la migliore sicurezza che esiste al mondo, perchè non continuare ad usare quello?". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Difesa europea, Tajani: “Va rafforzata, ma nella Nato e con gli Usa”
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce che l’Europa deve rafforzare la propria difesa, ma senza isolarsi.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce l’importanza di rafforzare la difesa europea, ma senza abbandonare la collaborazione con gli Stati Uniti e la NATO.
