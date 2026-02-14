Marco Crosetto ha commentato i rapporti tra Stati Uniti e Europa, paragonandoli a una relazione coniugale in cui le discussioni sono normali e si risolvono con il tempo. Ha precisato che, nonostante le tensioni occasionali, i legami tra le due sponde dell’Atlantico continuano a essere solidi, come dimostra il fatto che gli Stati Uniti sono ancora tra i principali alleati dell’Europa. Crosetto ha anche sottolineato l’importanza di rafforzare la NATO, affermando che l’alleanza deve essere più compatta e pronta a rispondere alle nuove minacce.

"I rapporti tra Usa ed Europa "durano da oltre settant'anni e quindi anche quando sembra che ci siano screzi è come quando in casa si discute con la moglie, poi dopo ci si riappacifica e si continua la strada insieme". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco". "Noi siamo sempre stati difesi e abbiamo sempre avuto la deterrenza grazie all'armamento nucleare americano che è sicuramente dal punto di vista quantitativo e qualitativo il miglior ombrello e la migliore sicurezza che esiste al mondo, perchè non continuare ad usare quello?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crosetto: "Gli Usa? Come una moglie, dopo gli screzi si fa pace. La Nato? Va rafforzata"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce che l’Europa deve rafforzare la propria difesa, ma senza isolarsi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce l’importanza di rafforzare la difesa europea, ma senza abbandonare la collaborazione con gli Stati Uniti e la NATO.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La lettera di Crosetto ai familiari dei caduti in Afghanistan: Dagli Usa parole vergognose; Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trump: Frasi vergognose, si è persa la decenza; Il Ministro Crosetto pone la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina; Bruxelles, riunione dei ministri della Difesa Nato: i temi al tavolo.

Crosetto: A votare No solo gli indagati e la massoneria deviata? Questa volta Gratteri è indifendibileNon mi sento nemmeno offeso, dice il ministro, dopo le accuse del procuratore, perché so che non ci crede nemmeno lui e so che non sono dettate dalla verità ma dalla necessità di difendere prerogat ... ilfoglio.it

Domani al via la 62a Conferenza di Monaco: gli Usa picconano l’ordine mondialeMonaco di Baviera, 12 feb. (askanews) – Prenderà il via domani, all’Hotel Bayerischer Hof ... msn.com

L’ex presidente Agcom per i Carabinieri favoriva incontri con l’amico Guido per le nomine Pnrr: ora è in società con la moglie Gaia (di Marco Lillo e Valeria Pacelli) facebook