Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all'aeroporto militare di Washington, dove resteranno per quattro giorni. Nei prossimi giorni incontreranno diverse autorità e parteciparanno a vari eventi ufficiali. Tra le attività previste, c'è anche un incontro con l'ex presidente degli Stati Uniti. La visita si inserisce in un viaggio più ampio che durerà fino a domenica.

Re Carlo III e la regina Camilla sono atterrati all'aeroporto militare di Washington. I reali iniziano oggi una visita di quattro giorni negli Stati Uniti. Nel pomeriggio è previsto un te' alla Casa Bianca con Donald Trump e la first lady. Domattina la cerimonia ufficiale con la parata militare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Re Carlo e Camilla atterrati a Washington, tra poco il te' con Trump

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