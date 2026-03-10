Durante la giornata della Commonwealth Day, manifestanti repubblicani si sono radunati fuori dall’Abbazia di Westminster, esponendo cartelli con scritte come

Carlo cosa sapevi di Andrea? è una delle scritte presenti sugli striscioni dei manifestanti repubblicani fuori dall’Abbazia di Westminster. In occasione del Commonwealth Day la famiglia reale britannica si è riunita e Re Carlo III ha fatto un discorso inerente agli attuali conflitti: cambiamenti climatici e rapide trasformazioni. Assenti le figlie dell’ex principe Andrea La famiglia reale si è riunita in occasione del Commonwealth Day, Carlo e Camilla sono stati gli ultimi ad arrivare nell’Abbazia di Westminster. È la prima volta che i reali si ritrovano dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, la cui ombra è arrivata al di fuori della Chiesa anglicana passando tra i manifestanti repubblicani presenti all’ingresso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Commonwealth Day, Carlo e Camilla tra le proteste

Articoli correlati

Commonwealth Day 2026, re Carlo III e la regina Camilla all'Abbazia di WestminsterRe Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all’Abbazia di Westminster, a Londra, per la cerimonia del Commonwealth Day.

Kate Middleton e il principe William tornano insieme a Westminster per il Commonwealth Day: la famiglia reale riunita tra polemiche e protesteL’edizione di quest’anno verrà però ricordata soprattutto per la polemica scoppiata dopo l’annuncio clamoroso della BBC: per la prima volta in 37...

Aggiornamenti e notizie su Commonwealth Day Carlo e Camilla tra le...

Temi più discussi: Commonwealth Day 2026, re Carlo III e la regina Camilla all'Abbazia di Westminster; I Windsor celebrano il Commonwealth, mentre anche il Canada appoggia la rimozione di Andrea dalla successione; Non trasmetteremo la cerimonia. Altro schiaffo a Re Carlo dopo lo scandalo di Andrea; Kate Middleton al Commonwealth Day: blu navy, perle e capelli fluenti. È lei la Regina.

Carlo e Camilla con William e Kate a cerimonia Commonwealth Day, proteste contro il ReRe Carlo ha cercato di volare alto col suo discorso all'Abbazia di Westminster per il Commonwealth Day, lanciando un appello all'unità in tempo di conflitti, ma ha dovuto fare i conti con la dura ... tg24.sky.it

Commonwealth Day 2026, re Carlo III e la regina Camilla all'Abbazia di WestminsterRe Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all'Abbazia di Westminster, a Londra, per la cerimonia del Commonwealth Day. Presenti anche la principessa Anna ... lapresse.it

Kate Middleton e William riuniti con la famiglia reale per il Commonwealth Day: ma non mancano le proteste - facebook.com facebook

#CommonwealthDay a #Westminster: niente diretta e flop dopo l'arresto del principe #Andrea #uk #10marzo #iltempoquotidiano x.com