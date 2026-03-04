Iran Trump | Non sono contento del Regno Unito stop accordi con la Spagna

Donald Trump ha dichiarato di non essere soddisfatto dell’atteggiamento del Regno Unito rispetto alla guerra contro l’Iran. Inoltre, ha annunciato di aver ordinato di interrompere gli accordi con la Spagna. La sua comunicazione si è concentrata su queste due questioni, senza ulteriori dettagli o commenti. La dichiarazione è stata resa pubblica tramite un comunicato stampa.

(LaPresse) Donald Trump ha detto di “non essere contento” dell’atteggiamento del Regno Unito riguardo alla guerra contro l’Iran. “Sono rimasto sorpreso”, ha detto il presidente, ma “non stiamo parlando di Winston Churchill“, ha aggiunto in riferimento al premier Keir Starmer. Parlando nello Studio Ovale, il presidente ha anche attaccato la Spagna del premier Pedro Sanchez e annunciato di avere ordinato al segretario al Tesoro Scott Bessent di “tagliare tutti gli accordi” con Madrid. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump: «Abbiamo distrutto tutte le apparecchiature militari». Poi attacca Spagna e Regno Unito: «Non sono contento»«Non hanno una marina militare, non hanno un’aeronautica, non hanno sistemi di rilevamento aereo, i loro radar sono stati distrutti.

Iran, Trump-Merz alla Casa Bianca: attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti(Adnkronos) – Era un incontro programmato da tempo quello fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, questo martedì 3 marzo, alla Casa...

Trump: Mi sono convinto da solo a non attaccare l'Iran

Trump minaccia la Spagna e deride il Regno Unito sotto gli occhi di Merz: Non ci hanno fatto usare le loro basiLa ritorsione per la mancata collaborazione nei raid contro l'Iran: Stop a tutti i rapporti commerciali con Madrid. E poi sfotte Starmer: Non abbiamo Churchill. E le ipotesi sul dopo regime, veto ... dire.it

Trump attacca Starmer perché non lo ha aiutato nella guerra Usa e Israele contro l’IranDonald Trump ha dichiarato che il rapporto tra Stati Uniti e Regno Unito non è più quello di una volta e che Keir Starmer non è stato d’aiuto nella guerra tra Usa e Israele contro l’Iran. globalist.it

Guerra in Iran, Trump critica Spagna e Regno Unito x.com