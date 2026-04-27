L'ex principe Andrea continua a far parlare di sé, creando imbarazzo al re. Questa volta, i vicini si sono lamentati per il suo comportamento, chiedendo un trasferimento su un'isola. La situazione si trascina da anni, con episodi che attirano l'attenzione dei media. La tensione tra Andrea e l’ambiente circostante resta alta, mentre la famiglia reale rimane in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

L’ex principe Andrea non smette di far parlare di sé e di mettere in imbarazzo Re Carlo. Dopo anni di scandali legati al caso Epstein e la perdita dei titoli reali, il terzogenito della Regina Elisabetta ha lasciato Royal Lodge, nel Berkshire, dove aveva vissuto per circa vent’anni, per trasferirsi a Marsh Farm. Una proprietà discreta e difficile da trovare, immersa nel verde della campagna del Norfolk, nel piccolo villaggio di Wolferton. Un posto tranquillo, quasi fuori dal mondo, scelto da Carlo proprio per allontanare il fratello da qualsiasi nuovo scandalo. Ma la sua presenza sembra aver già rotto quell’equilibrio, provocando non poche polemiche.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Andrea fa infuriare i vicini. “Trasferitelo su un’isola!”

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