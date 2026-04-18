Il viaggio di Harry e Meghan in Australia ha suscitato nuove tensioni all’interno della Famiglia Reale, con re Carlo che si è infuriato per alcune scelte fatte dai duchi. La visita, annunciata e poi modificata, ha generato polemiche tra i membri della famiglia e i media, mentre le opinioni pubbliche si dividono sui motivi delle divergenze. La situazione si aggiunge alle già complesse relazioni tra i protagonisti della famiglia reale.

Il viaggio di Harry e Meghan in Australia, già turbolento ancor prima di iniziare, continua a far discutere. Prima la polemica su chi avrebbe pagato le spese della trasferta, poi l'accusa di usare l'Australia per il lancio del loro brand, infine gli abiti indossati dalla Duchessa. Adesso la visita all'ospedale pediatrico legato alla Regina Elisabetta II. I Sussex si sono infatti presentati al Royal Children's Hospital di Melbourne. Una scelta che, secondo alcuni esperti della Famiglia Reale, non sarebbe stata fatta a caso. I due avrebbero scelto quell'ospedale per "ripulire" la propria immagine e riavvicinarsi alla Royal Family, dato che Royal Children's Hospital fa subito pensare alla scomparsa Regina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ancora dissidi nella Famiglia Reale, il viaggio di Harry e Meghan fa infuriare Re Carlo

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