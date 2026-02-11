Re Carlo ha deciso di isolare il principe Andrea, scatenando una crisi senza precedenti nella famiglia reale. Dopo le rivelazioni degli Epstein files, il sovrano ha finalmente preso una posizione pubblica, lasciando intendere che non tollera più le contestazioni contro la monarchia. La decisione ha sorpreso molti e mette in discussione il futuro della famiglia reale britannica.

«Il re ha espresso chiaramente, a parole e con azioni senza precedenti, la sua profonda preoccupazione per le accuse che continuano a emergere in merito alla condotta del signor Mountbatten-Windsor», si legge nella nota. «Sebbene le accuse specifiche in questione spettino al signor Mountbatten-Windsor, se venissimo contattati dalla Thames Valley Police (che si occupa del caso, ndr) saremmo pronti a supportarli come ci si aspetterebbe». E ancora: «Come già dichiarato in precedenza, i pensieri e la solidarietà delle Loro Maestà sono stati, e restano, rivolti alle vittime di ogni e qualsiasi forma di abuso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Re Carlo isola Andrea: la famiglia reale di fronte a una crisi senza precedenti

