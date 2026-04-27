Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti per una visita di Stato che si presenta come una delle più importanti degli ultimi anni. La loro presenza alla Casa Bianca segue un attentato che ha coinvolto la zona circostante, rendendo l’evento particolarmente delicato. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione per le relazioni tra i due paesi e si concentra su incontri ufficiali e cerimonie istituzionali.

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti per quella che si preannuncia come una delle visite di Stato più significative. Il viaggio, che si svolge dal 27 al 30 aprile, infatti, prosegue come previsto nonostante l’incidente armato avvenuto a Washington sabato sera durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza. Il presidente Donald Trump ha definito il sovrano britannico un uomo coraggioso proprio in riferimento alla decisione di mantenere il programma della visita. Buckingham Palace ha confermato che Sua Maestà è stato tenuto costantemente informato sugli sviluppi e si è detto sollevato nell’apprendere che il presidente, la first lady Melania Trump e tutti gli ospiti fossero incolumi.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Re Carlo alla Casa Bianca dopo l’attentato: cosa succede nella visita di Stato più delicata

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