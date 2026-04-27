RC Auto con la sentenza della Cassazione cade l' obbligo della riparazione solo da convenzionati

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha modificato le regole riguardanti le riparazioni delle automobili in caso di sinistro. La decisione riguarda le clausole presenti nei contratti di assicurazione che obbligano gli assicurati a utilizzare esclusivamente carrozzerie convenzionate per le riparazioni. La pronuncia ha messo in discussione la validità di queste clausole, che prima erano comunemente accettate nel settore RC Auto.

Importantissima svolta nel settore dell' RC Auto. In un recente pronunciamento, la Corte di Cassazione ha posto dei dubbi circa la legittimità delle clausole che impongono agli assicurati di ricorrere soltanto a carrozzerie convenzionate per riparare i danni riportati dalle auto. Nel caso in cui l'assicurato decida di rivolgersi a un'altra officina, infatti, c'è spesso il rischio che vada incontro a franchigie più alte, con costi aggiuntivi. Dipende dalle condizioni contrattuali. Da qui l'ordinanza della Suprema Corte, che invita invece a valutare queste clausole e a riconoscere se in esse vengono rispettati gli interessi di ambo le parti. L'automobilista, infatti, ha il diritto di decidere a chi affidare la riparazione della propria vettura, non può essere obbligato a rivolgersi esclusivamente all'officina indicata nella polizza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - RC Auto, con la sentenza della Cassazione cade l'obbligo della riparazione solo da convenzionati Notizie correlate Stop Cassazione a clausola per riparare auto solo da convenzionatiDubbi sulla validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le carrozzerie... Assicurazioni, Cassazione: stop clausola per riparare auto solo da convenzionatiLa decisione potrebbe portare alla nullità di quelle clausole, inserite nei contratti assicurativi, che impongono costi illegittimi agli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rc Auto, stop della Cassazione alla clausola per riparare solo da carrozzieri convenzionati; RC Auto, stop alle carrozzerie convenzionate? La Cassazione cambia le regole; TABELLA UNICA NAZIONALE, RENDITA VITALIZIA E RC SANITARIA DA INFEZIONI NOSOCOMIALI: IL PUNTO DI MADDALENA RABITTI DELL’IVASS; Toscana, Rc auto da record: è la regione più cara – Le province dove si spende di più. RC Auto, stop alle carrozzerie convenzionate? La Cassazione cambia le regoleLa Cassazione mette in dubbio le clausole RC Auto sulle carrozzerie convenzionate: cosa cambia per gli automobilisti e le possibili novità ... quifinanza.it Incidente e RC auto: la Cassazione dice basta ai costi nascosti se non usi l'officina dell'assicurazioneUna recente e cruciale ordinanza della Corte di Cassazione promette di ridisegnare gli equilibri del mercato assicurativo automotive nel nostro Paese. Al centro del dibattito giuridico vi è una pratic ... msn.com Inseguono ad alta velocità un'auto sospetta, con a bordo presunti ladri d'appartamento, ma perdono il controllo e finiscono in un fossato. A bordo della Fiat Idea due giovani di Capaccio Paestum, entrambi trasportati all'ospedale «San Giovanni di Dio e Ruggi - facebook.com facebook Cagliari, tentato furto su un’auto in sosta: 57enne nei guai x.com