Stop Cassazione a clausola per riparare auto solo da convenzionati

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che le clausole contrattuali che obbligano gli automobilisti a effettuare le riparazioni delle vetture esclusivamente presso le carrozzerie convenzionate con le compagnie assicurative sono nulle. La decisione riguarda le condizioni inserite nei contratti assicurativi, che prevedevano penalità e franchigie in caso di riparazioni presso officine non convenzionate. La questione riguarda la validità di tali clausole e la loro applicabilità nei contratti di assicurazione auto.

Dubbi sulla validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le carrozzerie convenzionate con le compagnie di assicurazioni, pena l'applicazione di franchigie e penali. A rendere noto il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione è Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane che da anni ha avviato una battaglia legale contro la prassi delle imprese assicuratrici di limitare la libertà degli assicurati, imponendo di eseguire le riparazioni presso le officine convenzionate. La vicenda trae origine dal ricorso presentato contro la società Mma...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stop Cassazione a clausola per riparare auto solo da convenzionati Notizie correlate Leggi anche: Medici territorio: “Convenzionati assenti da documento Regioni sul personale” Assicurazione paga il danno: sei obbligato a riparare l’auto dopo un incidente?Non esiste un obbligo di riparazione auto dopo un sinistro anche se l’assicurazione ha già liquidato il danno. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Appalti opere ferroviarie: stop per reperti, il committente paga; Contributo di solidarietà: stop ai prelievi delle Casse; Vittoria amara: stop alla compensazione delle spese processuali; Sospensione Condizionale Pena: No al Pagamento, Vince l’Imputata. Stop Cassazione a clausola per riparare auto solo da convenzionatiDubbi sulla validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le carrozzerie convenzionate con le compagnie di assicurazioni, p ... ansa.it Stop ai licenziamenti tardivi dopo il superamento del comporto La Cassazione blocca i licenziamenti per troppa malattia se l'azienda tarda a decidere. Il... - facebook.com facebook