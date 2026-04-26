Assicurazioni Cassazione | stop clausola per riparare auto solo da convenzionati

Da imolaoggi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha stabilito che le clausole contrattuali che limitano la riparazione dell’auto solo alle officine convenzionate sono nulle. Questa decisione riguarda i contratti assicurativi e potrebbe rendere invalide tali clausole inserite nei contratti stipulati tra assicuratori e clienti. La pronuncia si basa su norme di legge che regolano la trasparenza e la correttezza nei contratti di assicurazione.

La decisione potrebbe portare alla nullità di quelle clausole, inserite nei contratti assicurativi, che impongono costi illegittimi agli automobilisti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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