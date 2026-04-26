Assicurazioni Cassazione | stop clausola per riparare auto solo da convenzionati

La Corte di Cassazione ha stabilito che le clausole contrattuali che limitano la riparazione dell’auto solo alle officine convenzionate sono nulle. Questa decisione riguarda i contratti assicurativi e potrebbe rendere invalide tali clausole inserite nei contratti stipulati tra assicuratori e clienti. La pronuncia si basa su norme di legge che regolano la trasparenza e la correttezza nei contratti di assicurazione.

La decisione potrebbe portare alla nullità di quelle clausole, inserite nei contratti assicurativi, che impongono costi illegittimi agli automobilisti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Assicurazioni, Cassazione: stop clausola per riparare auto solo da convenzionati Notizie correlate Stop Cassazione a clausola per riparare auto solo da convenzionatiDubbi sulla validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le carrozzerie... Prima Assicurazioni: solo un automobilista su cinque conosce il massimale della propria RC AutoL’indagine Nielsen evidenzia un deficit di consapevolezza: la tech company punta sulla trasparenza per trasformare il settore. Contenuti di approfondimento Stop Cassazione a clausola per riparare auto solo da convenzionatiFedercarrozzieri, ordinanza potrebbe portare alla nullità delle franchigie applicate ... msn.com Polizza assicurativa, clausole on claims made e obbligo di buona fedeL’ordinanza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, depositata il 07 novembre 2025, affronta una questione di notevole rilievo pratico: l’interpretazione dell’articolo 1892 codice civile ... diritto.it