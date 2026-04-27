Ravenna Jazz Mauro Ottolini in concerto

Sabato 2 maggio, il festival Ravenna Jazz apre la sua cinquantatreesima edizione con un concerto al Teatro Socjale di Piangipane. L’evento inizia alle 21:30 e vede come protagonisti il trombonista Mauro Ottolini e la cantante Vanessa Tagliabue Yorke. La serata segna l’avvio della manifestazione musicale che si svolge quest’anno nel periodo primaverile.

Sabato 2 maggio, il festival Ravenna Jazz inaugura la sua cinquantatreesima edizione con un concerto al Teatro Socjale di Piangipane (inizio alle ore 21:30) che avrà per protagonisti il trombonista Mauro Ottolini e la cantante Vanessa Tagliabue Yorke. Il loro progetto “Nada Màs Fuerte” vede la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: 'Luca Dell’Anna Sh?jin feat Mauro Negri', concerto che unisce jazz contemporaneo e narrazione

Happy jazz: concerto + jam session jazz Corradi Piscitelli Cidale TrioAd aprire la serata al Count Basie Jazz Club sarà un trio ligure di grande affiatamento formato da Leonardo Corradi al pianoforte, Diego Piscitelli...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il jazz di Mauro Ottolini: omaggio a Buscaglione per Crossroads; Ravenna Jazz 2026: dal 2 al 10 maggio; Da Pat Metheny a Nik West, il festival del jazz torna a Ravenna: il programma; Ravenna Jazz. Concerto di sabato 2 maggio a Piangipane, Teatro Socjale, ore 21:30: Mauro Ottolin e Vanessa Tagliabue Yorke.

Ravenna Jazz 2026: programma, date e grandi ospiti alla rocca BrancaleoneIl programma di Ravenna Jazz 2026: 53ª edizione con Pat Metheny, Nik West e Matteo Mancuso. Date, concerti alla Rocca Brancaleone e workshop. livingcesenatico.it

Ravenna Jazz 2026 torna alla Rocca Brancaleone: Pat Metheny guida la 53ª edizioneRavenna Jazz si prepara a vivere la sua 53ª edizione con una formula ampliata. Dopo la prima fase primaverile, in programma dal 2 al 10 maggio, il ... ravennanotizie.it

Il trombonista e la cantante saranno sabato 2 maggio alle 21.30 sul palco del Socjale di Piangipane dove presenteranno il loro ultimo progetto "Nada mas fuerte", con cui esplorano le musiche popolari di diversi continenti. Crossroads & Ravenna Jazz Teatro - facebook.com facebook