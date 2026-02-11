' Luca Dell’Anna Sh?jin feat Mauro Negri' concerto che unisce jazz contemporaneo e narrazione

Da ferraratoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera il Jazz Club di Ferrara ospiterà il concerto di Luca Dell’Anna Sh?jin con Mauro Negri. L’evento combina jazz contemporaneo e narrazione, attirando appassionati da tutta la città. La serata inizia alle 21.30, e molti si preparano a vivere un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Venerdì 13 (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, si terrà l'evento 'Luca Dell'Anna Sh?jin feat Mauro Negri'. Nuovo progetto, con disco omonimo fresco di stampa, con la partecipazione del sassofonista giapponese Ryoma Mano, in questo tour italiano sostituito egregiamente dell’apprezzato.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Luca Dell'Anna

Parte da Udine il tour di presentazione di Sh?jin, il nuovo album del pianista Luca Dell'Anna

#Udine-LucaDell'Anna || Venerdì sera, il pianista Luca Dell'Anna porta il suo nuovo album, Sh?jin, al Caffè Caucigh di Udine.

Le grandi voci del jazz rivivono al Milestone con il De Leo 4et feat. Luca Aquino

Sabato 31 gennaio alle 21:30, il Milestone Live Club di Piacenza ospita un concerto gratuito riservato ai soci, organizzato dal Piacenza Jazz Club.

Ultime notizie su Luca Dell'Anna

La coda del Diavolo, Luca Argentero e Cristiana Dell'Anna: La verità? Bisogna andare oltre l'informazioneUn personaggio insolito, e coerente rispetto sé stesso. Un personaggio alla ricerca di una speranza. Al centro, la protagonista del film: la verità. Direttamente tratto dall'omonimo romanzo di ... movieplayer.it

