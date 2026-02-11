' Luca Dell’Anna Sh?jin feat Mauro Negri' concerto che unisce jazz contemporaneo e narrazione

Venerdì sera il Jazz Club di Ferrara ospiterà il concerto di Luca Dell’Anna Sh?jin con Mauro Negri. L’evento combina jazz contemporaneo e narrazione, attirando appassionati da tutta la città. La serata inizia alle 21.30, e molti si preparano a vivere un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Venerdì 13 (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, si terrà l'evento 'Luca Dell'Anna Sh?jin feat Mauro Negri'. Nuovo progetto, con disco omonimo fresco di stampa, con la partecipazione del sassofonista giapponese Ryoma Mano, in questo tour italiano sostituito egregiamente dell'apprezzato.

