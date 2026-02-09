Happy jazz | concerto + jam session jazz Corradi Piscitelli Cidale Trio

Questa sera al Count Basie Jazz Club, il trio ligure formato da Corradi, Piscitelli e Cidale apre la serata con un concerto e una jam session. I tre musicisti, uniti da più di dieci anni di collaborazione, portano sul palco un’energia fresca e un’abilità consolidata, pronti a coinvolgere il pubblico con un mix di improvvisazioni e brani originali.

Ad aprire la serata al Count Basie Jazz Club sarà un trio ligure di grande affiatamento formato da Leonardo Corradi al pianoforte, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria: tre musicisti uniti da oltre dieci anni di sodalizio artistico e da un interplay maturo, dinamico e.

