Infezione e necrosi dopo la protesi al ginocchio | tre medici condannati dalla Corte dei conti

Tre medici sono stati condannati dalla Corte dei conti per aver causato un'infezione e necrosi dopo un intervento di protesi al ginocchio. La decisione stabilisce che devono risarcire l’Asl coinvolta. La vicenda riguarda un episodio di complicanze post-operatorie che ha portato alla condanna dei professionisti. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento legale riguardante l’assistenza sanitaria prestata in quell’occasione.

Necrosi dopo protesi al ginocchio, la Corte dei conti condanna tre medici condannati a risarcire l’Asl. Assolto un quarto dottore. Per i giudici sarebbe avvenuta una “grave leggerezza” e il “disinteresse per il paziente”.La Corte dei conti dell’Umbria ha condannato tre medici a risarcire l’Asl.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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