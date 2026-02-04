Il volo di Jessica oltre il tumore | Ho rischiato una gamba amputata Ora danzo con le protesi nell’aria

Jessica Nivuori ha superato un tumore che le aveva quasi portato via una gamba. Ora, con una protesi, si alza in volo e danza nell’aria, dimostrando che la forza di volontà può spingere oltre ogni limite. Da quando ha imparato a volare, nessuno pensa che possa aver subito un intervento così drastico. La sua storia sorprende e ispira, mentre si lascia alle spalle il passato e si gode ogni momento sopra il cielo.

Da quando Jessica Nivuori ha imparato a volare nessuno, guardandola danzare con un cerchio a qualche metro da terra, sospetterebbe che ha una protesi al posto dell'ultimo pezzo del femore destro. Né che dieci anni fa, quando questa imprenditrice milanese trapiantata a Scanzano Jonico, in Basilicata, per amore, danzatrice aerea per passione, aveva solo trentott'anni, rischiasse l'amputazione della gamba sopra il ginocchio a causa di un sarcoma osseo. Oggi è la giornata mondiale contro il cancro e Nivuori ha raccontato la sua storia con i medici dell' Asst Gaetano Pini-Cto che le hanno salvato la vita – e la gamba.

