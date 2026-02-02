Reggio Emilia bandito armato rapina la farmacia Porta Castello

Un uomo armato ha assaltato questa sera la farmacia Porta Castello, nel centro di Reggio Emilia. È entrato velocemente, ha minacciato gli operatori e si è preso dei soldi prima di scappare a piedi. La polizia è arrivata subito sul posto, ma al momento non ci sono ancora notizie sul suo volto o su eventuali complici. La gente nel quartiere si è spaventata, alcuni si chiedono come possa essere successo di nuovo un episodio simile in città.

Reggio Emilia, 2 febbraio 2026 - E' iniziata con una rapina la settimana a Reggio Emilia. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, il colpo è stato messo a segno ancora una volta ai danni di una farmacia comunale, precisamente alla sede "Porta Castello", in via Ariosto, in centro città. Secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti sul posto pochi minuti dopo che è stato dato l'allarme alla centrale operativa del 112. ad agire sarebbe stato un malvivente solitario, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio. L'uomo ha fatto irruzione nella farmacia di via Ariosto con un'arma da taglio per intimare agli operatori al bancone di consegnare il denaro in quel momento in cassa.

