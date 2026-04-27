Nel centro di Qualiano, questa mattina, si è verificata una rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli. Due uomini hanno preso di mira l’ufficio e sono fuggiti poco dopo aver compiuto il colpo. La scena si è svolta nel corso della tarda mattinata di lunedì 27 aprile, creando scompiglio tra i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Paura nel centro di Qualiano, dove nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, si è verificata una rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli. Intorno alle ore 12, due malviventi hanno fatto irruzione all’interno dei locali, seminando il panico tra dipendenti e presenti. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori, sotto la minaccia di un’arma, hanno costretto il personale a consegnare il denaro contante presente in cassa. L’azione è stata rapida e ben organizzata: una volta ottenuto il bottino, i due si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Al momento i responsabili risultano ancora ignoti. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Qualiano, rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli: due malviventi in fuga

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