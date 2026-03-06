Armati di taglierino rapinano l' ufficio postale | banditi in fuga con mille euro

Lunedì sera, due uomini con il volto coperto e armati di taglierino sono entrati nell’ufficio postale di Parete, in piazza Guido Rossa, subito dopo la chiusura. I rapinatori hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare circa mille euro prima di fuggire a piedi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per le indagini.

Hanno aspettato l'orario di chiusura per entrare in azione e mettere a segno la rapina. È accaduto nella serata di lunedì 2 marzo all'ufficio postale di Parete, in piazza Guido Rossa, dove due persone con il volto coperto e armate di taglierino hanno fatto irruzione all'interno della struttura. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero minacciato un dipendente dell'ufficio postale costringendolo a consegnare il denaro presente nelle casse. Il bottino sarebbe di circa mille euro. Dopo aver preso il contante, i due si sono rapidamente allontanati a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce nelle strade del centro cittadino.