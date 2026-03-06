Armati di taglierino rapinano l' ufficio postale | banditi in fuga con mille euro

Da casertanews.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera, due uomini con il volto coperto e armati di taglierino sono entrati nell’ufficio postale di Parete, in piazza Guido Rossa, subito dopo la chiusura. I rapinatori hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare circa mille euro prima di fuggire a piedi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per le indagini.

Hanno aspettato l’orario di chiusura per entrare in azione e mettere a segno la rapina. È accaduto nella serata di lunedì 2 marzo all’ufficio postale di Parete, in piazza Guido Rossa, dove due persone con il volto coperto e armate di taglierino hanno fatto irruzione all’interno della struttura. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero minacciato un dipendente dell’ufficio postale costringendolo a consegnare il denaro presente nelle casse. Il bottino sarebbe di circa mille euro. Dopo aver preso il contante, i due si sono rapidamente allontanati a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce nelle strade del centro cittadino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Parete, armati di taglierino rapinano ufficio postale: banditi via con 1000 euroHanno atteso l’orario di chiusura per entrare in azione e mettere a segno il colpo.

Rapina all’ufficio postale pieno di clienti a Giugliano, banditi armati di taglierino fuggono con i soldiSono due le persone che avrebbero fatto irruzione questa mattina, 18 febbraio, nell'ufficio postale in via 1° Maggio, scappando con i soldi.

Tutti gli aggiornamenti su Armati di taglierino rapinano l'ufficio....

Discussioni sull' argomento Piombano due rapinatori, terrore nel tempio delle carte da collezione Pokémon; ? Nel negozio di articoli sportivi per rubare una giacca (col coltello a serramanico); Paura a Giugliano, armati di pistola rapinano ragazzi: in fuga con borse e smartphone; Rapina alle Poste: banditi armati e tanta paura.

Rapina ufficio postale etneo armato di taglierino, arrestatoUn 35enne di Aci Sant'Antonio, Salvo Termini, è stato arrestato da carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania, per rapina, lesioni personali ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.