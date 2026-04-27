Ranieri ringrazia proprietari giocatori e tifosi ma non Gasperini | Una scelta unilaterale

Claudio Ranieri ha annunciato di lasciare la guida della squadra, ringraziando i proprietari, i giocatori e i tifosi per il loro supporto. Tuttavia, non ha incluso nel suo saluto l'allenatore precedente, attribuendogli la decisione come un gesto unilaterale. La separazione arriva dopo un periodo di discussioni e tensioni tra le parti coinvolte. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del calcio, in particolare tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

"> Claudio Ranieri lascia la Roma: un addio difficile. TORINO, ITALIA – 25 MAGGIO: Claudio Ranieri, allenatore dell’AS Roma, osserva attentamente prima della partita di Serie A tra Torino e AS Roma allo Stadio Olimpico di Torino il 25 maggio 2025. (Foto di Valerio PennicinoGetty Images) Claudio Ranieri ha rilasciato una breve dichiarazione in cui ringrazia il personale e i sostenitori della Roma, a seguito della conferma della sua partenza dal ruolo di consulente senior del club, avvenuta venerdì scorso. Il rapporto difficile con Gasperini. La decisione di Ranieri di lasciare la Roma è il risultato di un contrasto pubblico con l’allenatore Gian Piero Gasperini negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ranieri ringrazia proprietari, giocatori e tifosi, ma non Gasperini: “Una scelta unilaterale”. Notizie correlate Ranieri contrattacca: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"Così Claudio Ranieri ha commentato la sua separazione dalla Roma: "L'interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione... Claudio Ranieri lascia l’As Roma. «Io via per una scelta unilaterale della società»«L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società». Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ranieri ringrazia proprietari, giocatori e tifosi, ma non Gasperini: Una scelta unilaterale. Addio Roma, Ranieri chiarisce: Scelta della società. Ringrazia tutti, tranne GasperiniClaudio Ranieri ha voluto precisare che l'addio alla Roma non è stata una sua scelta, ma della società giallorossa: ringrazia tutti, tranne Gasperini. areanapoli.it Ranieri lascia la Roma, da Massara alla conferenza di Gasperini: tutte le news e il comunicato, rivivi la giornataLe ultime sull'ultimo giorno in giallorosso del senior advisor, retroscena e novità. Tutto ciò che c'è da sapere da Trigoria: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it