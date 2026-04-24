L'ex allenatore ha commentato la sua uscita dalla società giallorossa, spiegando che si tratta di una decisione presa unilateralmente dalla squadra. Prima di lasciare il suo ruolo di senior advisor, aveva ricoperto incarichi all’interno del club. La sua versione dei fatti si presenta come una risposta diretta alle circostanze della separazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni ufficiali o alle eventuali reazioni della società.

Così Claudio Ranieri ha commentato la sua separazione dalla Roma: "L'interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società, ha precisato all'Ansa "per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle". E conclude: "Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre". Segue servizio completo .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ranieri contrattacca: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"

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