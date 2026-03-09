Rangers Qualiano vittoria netta contro il MeGiC Liternum e secondo posto nel mirino

Rangers Qualiano vincenti sul Me.Gi.C. Liternum: quarto successo consecutivo e rincorsa al primato a due punti dalla capolista Gricignano. I Rangers Qualiano continuano la loro marcia in vetta al campionato di Promozione, girone A, confermando ambizioni importanti per il rush finale della stagione. Nella 25ª giornata, la squadra guidata da mister De Michele ha ottenuto una convincente vittoria 4-0 sul campo del fanalino di coda Me.Gi.C. Liternum, consolidando così la propria posizione tra le migliori della classifica. La prestazione dei Rangers è stata impeccabile sotto tutti i punti di vista: difesa solida, centrocampo aggressivo e attacco incisivo, che ha permesso di sbloccare il risultato già nei primi minuti di gioco e mantenere il dominio per tutta la partita.