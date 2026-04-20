Casa danneggiata da infiltrazioni della rete idrica comunale famiglia porta il conto da 115mila euro

Una famiglia di Maddaloni ha avviato un’azione legale contro il Comune, chiedendo un risarcimento di 115mila euro. La causa riguarda danni alla casa provocati da infiltrazioni della rete idrica comunale. Il procedimento legale si basa su presunti danni dovuti a perdite di acqua, che hanno causato danni strutturali all’immobile. La questione è ora al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Il Comune di Maddaloni si prepara ad affrontare una causa civile da 115mila euro legata a presunti danni da infiltrazioni d’acqua. L’amministrazione ha deciso di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La decisione è stata assunta all’unanimità durante la seduta.🔗 Leggi su Casertanews.it

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