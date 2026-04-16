Randagismo da Camini si avvia una mobilitazione compatta di cittadini e istituzioni

Durante il consiglio comunale straordinario di Camini, si è deciso di avviare una mobilitazione congiunta tra cittadini e istituzioni per affrontare il problema del randagismo. La riunione ha coinvolto rappresentanti locali e residenti che hanno discusso le modalità di intervento e collaborazione. La volontà di agire in modo coordinato è stata condivisa dai partecipanti, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche e immediate.

Una comunità che vuole essere unita e attiva per risolvere l'emergenza randagismo è emersa dal consiglio comunale straordinario di Camini. Convocata in modalità aperta alla partecipazione della cittadinanza e le associazioni dal sindaco Pino Alfarano, l'assemblea di ieri ha portato una buona.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Camini, il sindaco si dimette: “Non posso più gestire il randagismoIl sindaco di Camini, Pino Alfarano, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili a causa dell’impossibilità di gestire l’emergenza randagismo e... Randagismo nella zona industriale di Catania: confronto tra istituzioni e imprese per trovare soluzioniABBONATI A DAYITALIANEWS Un problema complesso tra norme e competenze frammentate La gestione del randagismo nella zona industriale di Catania... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Emergenza randagismo a Camini, doppio confronto del sindaco con Prefetto e Regione · ilreggino.it; Randagismo e violenza sugli animali, l'emergenza di Reggio Calabria all'attenzione nazionale; Camini, doppio confronto istituzionale sul randagismo: il sindaco Alfarano incontra Regione e Prefettura per affrontare costi, gestione e tutela animale; Camini il sindaco si dimette | Non posso più gestire il randagismo. In Calabria un sindaco si è dimesso per i troppi cani randagiNel primo caso noto in Italia di questo tipo, che sta attirando l'attenzione su un problema grave soprattutto al Sud ... ilpost.it Il caso del sindaco di Camini Giuseppe Alfarano: «Troppi cani randagi, mi dimetto»Una storia senza precedenti in Italia. Il randagismo e i costi elevati della gestione dei canili hanno reso insostenibile il suo lavoro. Nessuna risposta dalle istituzioni ... corrieredellacalabria.it Decisivo il confronto dei giorni scorsi con Prefettura e Regione sulla gestione dell’emergenza randagismo - facebook.com facebook Colonie feline, il Comune di Oristano investe 12mila euro contro il randagismo x.com