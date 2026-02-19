Torna Cosplay on Ice l' evento che unisce la passione per il cosplay alla pattinata sul ghiaccio

Il festival “Cosplay on Ice” ritorna a Genova, portando davanti a migliaia di spettatori personaggi di cartoni animati e supereroi, tutti in costume. L’evento, alla sua undicesima edizione, si terrà sabato 21 febbraio nel Porto Antico, dove i partecipanti si sfideranno in una gara di pattinaggio vestiti come i loro eroi preferiti. Sono attesi oltre 300 appassionati provenienti da diverse regioni italiane, pronti a mostrare le proprie creazioni e a vivere un pomeriggio di divertimento sul ghiaccio.

Torna uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti dedicati al mondo del cosplay: Cosplay on Ice, giunto alla sua 11^ edizione, in programma sabato 21 febbraio presso il Porto Antico di Genova. La giornata si aprirà alle ore 9:30 con il ritrovo presso Piazza delle Feste, seguito dalla pattinata in cosplay dalle 10 alle 11:30 e dalla premiazione dei migliori cosplayer in pista. Dopo la pausa pranzo (12:30 – 14:30), il pomeriggio proseguirà dalle 14:30 alle 16 con giochi a squadre e attività a tema, tra cui “Indovina Chi Anime”, “Il Punto Cieco”, “Mani in Riso” e molte altre sfide, con premiazione finale delle migliori squadre.🔗 Leggi su Genovatoday.it Cosplay on ice: costumi e immaginario nel Natale monfalconeseVivi l’incanto del Natale a Monfalcone con Cosplay on Ice, l’evento che trasforma la piazza in un mondo di fantasia e creatività. Il Carnevale storico fra tradizione e cosplayIl Carnevale di Pieve di Cento torna ad animare il centro della città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cosplay on Ice 2026 al Porto Antico: cosplayer sul ghiaccio, giochi e attivitàTorna uno degli appuntamenti più originali dedicati al mondo del cosplay: Cosplay on Ice, giunto alla sua 11esima edizione, in programma sabato 21 febbraio 2026 presso il Porto Antico di Genova. L'eve ... mentelocale.it Demodè Club. ENHYPEN · Knife (SUNOO Ver.). A grande richiesta torna AJU NICE! La serata K-Pop che ha fatto ballare la Puglia ritorna il 21 febbraio in una versione tutta speciale: COSPLAY EDITION. E indossali alla serataScegli il tuo idol, la tua era o il t facebook