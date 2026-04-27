Rainbow Spezia | test cruciale a Santa Margherita per la vetta

Sabato 25 aprile alle 18.30 si svolgerà a Santa Margherita il match tra Rainbow Spezia e Tigullio Sport Team, una partita che può decidere la posizione in classifica. La gara si terrà presso il campo locale e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in vista delle prossime sfide. I tifosi sono attesi per sostenere le rispettive formazioni in questa sfida decisiva.

? Cosa sapere Rainbow Spezia sfida Tigullio Sport Team a Santa Margherita sabato 25 aprile alle 18.30.. Il risultato determina il vantaggio per lo scontro diretto con il Cogovalle ai Prati di Vezzano.. Il palasport di Santa Margherita Ligure ospita oggi la sfida della Rainbow Spezia contro il Tigullio Sport Team, un test fondamentale per le compagne di Zonca prima dello scontro diretto per la vetta della classifica. L’appuntamento sportivo, fissato per sabato 25 aprile alle ore 18.30, rappresenta la ventitreesima giornata della Serie C Ligure e assume i connotati di una vera prova generale. Le giocatrici della Rainbow Spezia devono infatti...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rainbow Spezia: test cruciale a Santa Margherita per la vetta Notizie correlate Rainbow di nuovo in vetta. La promozione è a portataAlbaro Volley 1 Rainbow Spezia Volley 3 (25-23 / 19-25 / 10-25 / 20-25) ALBARO VOLLEY: Battilana, Paganello, Cappai, Magini, Piromalli, Cavaglioni,... Santa Restituta, Santa Margherita e le altre: viaggio nel degrado delle case popolari, le immagini“A Narni, negli alloggi popolari di proprietà comunale dati in gestione all’Ater, si registrano problemi e molti disagi per le famiglie che vi... Approfondimenti e contenuti La Rainbow Spezia torna primaLa Rainbow Spezia torna prima ... msn.com Rainbow Spezia rimontata dal Futura Ceparana e scavalcata in testa da CogovalleAlle spezzine adesso non resta che rimboccarsi le maniche e preparare la visita ad Albaro, il Futura da parte sua ospiterà il Tigullio. msn.com