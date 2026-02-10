Santa Restituta Santa Margherita e le altre | viaggio nel degrado delle case popolari le immagini

A Narni, le case popolari dell’Ater sono in condizioni sempre più precarie. Le famiglie che ci abitano affrontano quotidianamente problemi e disagi, tra impianti vecchi e strutture fatiscenti. Le immagini mostrano un degrado evidente, che richiede interventi immediati per migliorare la vita di chi vive in queste abitazioni.

"A Narni, negli alloggi popolari di proprietà comunale dati in gestione all'Ater, si registrano problemi e molti disagi per le famiglie che vi abitano". A denunciare la situazione è Sergio Bruschini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. "Da tempo - spiega il consigliere di.

